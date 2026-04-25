Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" допущена к старту с Байконура

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Госкомиссия допустила к заправке топливом ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-34" с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к Международной космической станции (МКС) состоится 26 апреля в 01:22 по московскому времени.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы станции, продукты питания и питьевую воду для экипажа.

На МКС также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уилльямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.