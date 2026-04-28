Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-34", стартовавший в воскресенье с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

В России"Прогресс МС-34" доставит на МКС свыше 2,5 тонн грузовЧитать подробнее

Корабль был запущен 26 апреля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,3 т сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибыл новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

Двоим фигурантам дела о манипулировании рынком через ТГ-каналы избрана мера пресечения

Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

 Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1938 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9150 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов