Грузовой корабль "Прогресс МС-34" прибыл на МКС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-34", стартовавший в воскресенье с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Корабль был запущен 26 апреля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,3 т сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибыл новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.