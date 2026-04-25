Двое мужчин и два ребенка ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в результате украинской атаки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего - осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика - рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика - осколочные ранения плеча и спины", - написал Гладков в мессенджере Мах.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор. На месте инцидента повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

Кроме того, в результате атаки беспилотника загорелся один из балконов многоквартирного дома в Алексеевке, проинформировал Гладков. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.