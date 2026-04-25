Двое мужчин и два ребенка ранены после атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в результате украинской атаки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего - осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика - рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика - осколочные ранения плеча и спины", - написал Гладков в мессенджере Мах.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор. На месте инцидента повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

Кроме того, в результате атаки беспилотника загорелся один из балконов многоквартирного дома в Алексеевке, проинформировал Гладков. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

 Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

Путин подписал закон, изменяющий порядок декларирования доходов российскими чиновниками
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1915 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов