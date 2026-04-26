Пострадавший при атаке БПЛА на машину умер в больнице Белгородской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, пострадавшего накануне при атаке дрона на автомобиль в Волоконовском округе.

"Мужчина, который получил ранения вчера в Волчьей Александровке Волоконовского округа при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль скончался. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ медики делали всё, чтобы спасти ему жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Гладков сообщил об атаке БПЛА на автомобиль в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги доставили в Валуйскую ЦРБ.