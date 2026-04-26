Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Житель Севастополя погиб во время налета украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - написал Развожаев в мессенджере Max.

Глава города также сообщил, что, по предварительным данным, три человека пострадали. "Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. И молодой парень в районе Хрюкина. Всех транспортировали в больницу", - уточнил Развожаев.

Ранее сообщалось об уничтожении над городом 43 беспилотников ВСУ и двух пострадавших.