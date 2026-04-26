В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 71 украинского БПЛА в ночь на воскресенье, в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов.

"Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель", - написал Развожаев в мессенджере Max.

По словам главы города, "в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве". Также были повреждены 17 частных домов, 5 человек сообщили о поврежденных автомобилях.

Ранее губернатор сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших в результате украинской атаки.