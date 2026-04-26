Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-34", следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме.

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 28 апреля в 3:01 по Москве.

В ходе полета "Прогресс МС-34" совершит 33 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 39 минут.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,3 т сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.

