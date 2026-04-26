В NASA назвали безупречным запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к Международной космической станции (МКС) прошел без каких-либо изъянов, отметили в NASA.

"Запуск был безупречным, ступени "Союза" отработали идеально, доставив "Прогресс" на предварительную орбиту", - подчеркнули в NASA, которое показывало запуск в прямой трансляции "Роскосмоса".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к МКС был осуществлен в 01:22 по московскому времени.

"Грузовик" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы станции, продукты питания и питьевую воду для экипажа.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA Кристофер Уилльямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

