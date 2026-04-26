МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Мали

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России рекомендовала российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями антиправительственных группировок, по данным посольства РФ в Бамако, на текущий момент никто из россиян не пострадал.

"Согласно данным Посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали. МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тех, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади выразили глубокую обеспокоенность происходящим. "Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона", - заявили в МИД РФ.

Там добавили, что "силовые структуры Запада", по предварительной информации, могли принимать участие в подготовке антиправительственных формирований.

Ранее стало известно об атаках вооруженных группировок в Мали, выстрелы были слышны неподалеку от Бамако, в том числе в районе международного аэропорта столицы. "Армия Мали заявила, что вооруженные "террористические" группировки в субботу атаковали несколько военных объектов в стране", - сообщал телеканал France 24.

Сепаратистская повстанческая группировка туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) заявила о взятии под контроль ключевого города Кидаль на севере страны.

Мали уже более 10 лет ведет борьбу с джихадистскими формированиями. В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020 - 2023 годах.

Буркина-Фасо МИД РФ Мали
В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

