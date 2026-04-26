Поиск

Министр обороны Мали погиб во время атаки радикальных исламистов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Мали Садио Камара и некоторые члены его семьи были убиты 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако, сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Накануне коммюнике армии Мали сообщило, что в Бамако и в ряде населенных пунктов в глубине страны произошли бои между военнослужащими национальных вооруженных сил и джихадистами из крупнейшей террористической организации в регионе Сахеля JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", запрещена в РФ), связанной с Аль-Каидой (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Повстанцы-туареги заявили о захвате города Кидаль на севере Мали

По информации издания, JNIM взяла на себя ответственность за серию атак, скоординированных с повстанцами-туарегами, против правящего в стране переходного правительства, пришедшего к власти в Мали в результате военного переворота.

В заявлении джихадистской группировки говорилось о нападении, в частности, на резиденцию президента Мали, штаб-квартиру министерства обороны и международный аэропорт Бамако.

По оценке Le Figaro, эти атаки стали самыми серьезными из совершенных за последние годы джихадистами и туарегской сепаратистской группировкой "Фронт освобождения Азавада" (FLA) против военной власти Мали.

В сентябре 2024 года JNIM взяла на себя ответственность за нападение на военный аэропорт Бамако и школу жандармерии, в результате которого, по данным источников в службах безопасности, погибли более 70 человек и 200 получили ранения.

Сформированную в 2017 году в результате слияния нескольких джихадистских фракций, крупнейшей из которых является "Katiba Macina", JNIM возглавляет Ияд Аг Гали - лидер туарегов из города Кидаль, расположенного на севере Мали недалеко от алжирской границы.

Как отмечает французская газета, JNIM расширяет влияние по всему Сахелю. По данным ООН, в настоящее время это самая влиятельная джихадистская группировка и наиболее значимая угроза в Сахеле. Оценить численность ее боевиков сложно, но некоторые источники сообщали, что только "Katiba Macina" насчитывает от 5 тыс. до 8 тыс. членов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
