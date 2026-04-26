В ходе отражения атаки на Севастополь сбито еще четыре воздушные цели

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Четыре беспилотника нейтрализовано в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Ранее губернатор сообщал о нейтрализации 43 украинских БПЛА.