Еще один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число уничтоженных в результате отражения атаки ВСУ на Севастополь беспилотников увеличилось на 16, один человек пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Губернатор добавил, что над городом было нейтрализовано еще 16 украинских бесплотников.

Ранее сообщалось о 43 ликвидированных в ночь на воскресенье на подлете к Севастополю БПЛА, один человек погиб, трое пострадали.

Севастополь Михаил Развожаев
В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

 Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9136 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1917 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов