Еще один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число уничтоженных в результате отражения атаки ВСУ на Севастополь беспилотников увеличилось на 16, один человек пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Губернатор добавил, что над городом было нейтрализовано еще 16 украинских бесплотников.

Ранее сообщалось о 43 ликвидированных в ночь на воскресенье на подлете к Севастополю БПЛА, один человек погиб, трое пострадали.