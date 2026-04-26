Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на азотный комплекс.

"В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет. Предварительно пострадали пять человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3", - написал Филимонов своем канале в мессенджере Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2026 года Военная операция на Украине
