Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Вологодской области увеличилось до 10

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Вологодской области увеличилось до десяти, сообщил в воскресенье губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на своего первого заместителя Светлану Пономареву.

"На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов домой (ожоги)", - сообщается в канале Филимонова в Max.

Ранее в воскресенье над территорией Вологодской области было уничтожено 14 БПЛА. Атаке подверглась производственная площадка фосфорного комплекса. Сообщалось о пяти пострадавших.