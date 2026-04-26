Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 203 украинских БПЛА

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В период с 20:00 по Москве 25 апреля до 7:00 по Москве 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в регионах России и над Черным морем, сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым.