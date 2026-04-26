Военные РФ уничтожили с 9:00 до 16:00 над регионами 14 украинских дронов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российскими военными в воскресенье с 9:00 до 16:00 по московскому времени сбито 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве заявляли, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ.

Также сообщалось, что в период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля были перехвачены и уничтожены 203 дрона ВСУ.