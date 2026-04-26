Утечка серной кислоты на трубопроводе в Вологодской области ликвидирована

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о ликвидации утечки серной кислоты на трубопроводе, возникшей вследствие атаки БПЛА ВСУ.

"Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, незначительно повреждены производственные здания, добавил Филимонов.

Ранее глава региона сообщал о пяти пострадавших в результате украинской атаки.

