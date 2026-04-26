Военными РФ нанесены удары по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по используемым ВСУ транспортным и энергетическим объектам, местам хранения и запуска беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, ударам в течение суток подверглись позиции украинской армии в 140 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки сбили 530 украинских беспилотников, семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.