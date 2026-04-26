Минобороны заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Запад" нанесены удары по формированиям шести бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР и Харьковской области, армия Украины потеряла до 210 военных, две боевые бронированные машины MaxxPro и HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

