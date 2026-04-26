Минобороны сообщило об ударах дронами по позициям ВСУ на ряде направлений СВО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами по позициям ВСУ на сумском, краснолиманском и белгородском направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, удары выполнили расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон".

По информации Минобороны, на сумском направлении ударами беспилотников уничтожены элементы системы связи, автомобильная техника, наземный робототехнический комплекс, укрытия, блиндажи, полевой пункт хранения боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава ВСУ.

На белгородском направлении расчетами центра "Рубикон" поражены элементы системы связи, укрытия, блиндажи, автомобиль и пункты временной дислокации подразделений армии Украины, говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ также сообщило, что на краснолиманском направлении ударами дронов поразили автомобильную технику, наземный робототехнический комплекс, элементы системы связи и РЭБ, блиндаж, укрытия и пункт временной дислокации подразделений ВСУ.