С 7 до 9 утра 49 украинских дронов нейтрализованы над российскими регионами

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 мск сбили 49 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Российские регионы подверглись массированной атаке в ночь на воскресенье. Сообщалось, что с 20:00 мск 25 апреля до 7:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Житель Севастополя погиб во время налета украинских беспилотников на город.

В Вологодской области был атакован азотный комплекс. Возникла утечка серной кислоты на трубопроводе.