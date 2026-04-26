Один человек погиб и пять ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще пять пострадали при атаках украинских дронов в Шебекинском и Белгородском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, при ударе ранена женщина. У нее осколочное ранение шеи. Бригада "скорой" доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Гладков.

В РоссииПострадавший при атаке БПЛА на машину умер в больнице Белгородской областиЧитать подробнее

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта. Пострадали две женщины. У одной пострадавшей баротравма. В горбольнице №2 Белгорода ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась. У второй пострадавшей осколочные ранения мягких тканей живота. Ей оказывают помощь в больнице. В результате атаки повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.

В городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказана помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. В доме повреждены остекление, забор и фасад, написал Гладков.

