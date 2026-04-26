Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ураганный ветер стал причиной отключения электричества в Купинском, Чистоозерном и Куйбышевском районах Новосибирской области, сообщает пресс-служба "Россети Новосибирск" в воскресенье.

В ликвидации повреждений электросетей задействованы более 80 энергетиков, 20 бригад и 25 единиц техники, говорится в сообщении.

По данным компании, к отключениям привели механические повреждения ЛЭП: обрывы проводов строительными материалами и сломанными ветками деревьев, разрушение изоляторов.

В компании отметили, что переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Между тем, работы осложняются шквалистым ветром.

Жителей региона просят не приближаться к оборванным проводам "ближе 8 метров".

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, 26 апреля в регионе ветер усилился до 25 м/с и выше. Непогода сопровождается дождем и градом.

