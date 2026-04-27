В Новосибирской области восстановлено энергоснабжение 85% потребителей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей, нарушенное шквалистым ветром в Новосибирской области вечером в воскресенье, сообщает пресс-служба "Россети Новосибирск" в понедельник.

"В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени - ИФ) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

Бригады "Россети Новосибирск" продолжают работать в Купинском районе, где стихия нанесла самый существенный урон электросетевому комплексу.

"Металлические листы, сорванные с крыш и заборов, падали на подстанции и ЛЭП, в результате чего оборваны провода, накренены опоры и разрушены изоляторы. Также с наступлением рассвета персонал продолжил осмотр локальных участков электросетей в Куйбышевском районе", - говорится в сообщении.

Новосибирская область электроснабжение восстановление
