"Решетнев" создаст комплекс термовакуумных испытаний космических аппаратов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Решетнев" изготовит комплекс термовакуумных испытаний космических аппаратов, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Оборудование позволит проверять характеристики космических аппаратов в условиях вакуума, критических температур и солнечного излучения", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", сейчас в установках завершают монтаж криогенных экранов. Они предназначены для имитации поглощения теплового излучения космическим пространством и создания низких температур в ходе испытаний спутников и их составных частей.

По официальной информации, АО "Решетнев" создает космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии в интересах государственных и коммерческих заказчиков.