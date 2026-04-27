Матвиенко считает, что двухпалатный парламент подходит России больше всего

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Современной России наилучшим образом подходит именно двухпалатный парламент, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для нашей многонациональной, многоконфессиональной страны, обладающей самой большой в мире территорией, где жизнь в регионах, губерниях определяется самыми разными традициями, укладами и природными условиями, именно двухпалатный парламент, где одно из законодательных учреждений формируется выборностью не от политических сил, а от регионов, - наиболее подходящий порядок деятельности представительной и законодательной власти", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале в понедельник.

По ее словам, это полностью подтвердила наша история. Спикер отметила, что ровно 120 лет назад, 27 апреля, у России появился полноценный парламент, сформированный по принципу выборности и наделенный законодательными полномочиями.

"И, что важно, он сразу возник и начал работать как двухпалатный, состоящий из двух "законодательных учреждений". Поэтому сегодня свое 120-летие по праву отмечают обе палаты российского парламента. Хочу искренне поздравить сенаторов и депутатов Государственной думы с нашей общей важной датой", - написала она.

По мнению Матвиенко, эти события, произошедшие в апреле 1906 года, стали определяющими для последующего развития страны, они закрепили принципы взаимодействия правительства, двух законодательных органов и главы государства.

"27 апреля 1906 года стало финальной точкой в большой, сложной подготовительной работе по переустройству, осовремениванию системы власти в царской России, которая проводилась на протяжении нескольких месяцев. В этот день Император собрал в Тронном зале новых российских законодателей - членов принципиально реформированного, получившего выборность и законодательные полномочия Государственного Совета и депутатов Государственной Думы. И обратился к ним с напутственной тронной речью. Можно сказать, с посланием. После этого парламентарии отправились открывать свои первые заседания, первые сессии", - отметила спикер СФ.

Как считает Матвиенко, "император, под значительным влиянием тогдашнего председателя правительства Витте, принял исторически точное решение, осознанно разделив законодательную функцию между двумя высшими "государственными учреждениями".

"Таким образом Николай II заложил двухпалатную отечественную парламентскую традицию, которая оправдывает себя вот уже больше века в самых разных условиях и не исчезает со сменой социально-экономической формации", - написала она.

Матвиенко напомнила, что эта традиция была воспроизведена и в советском государстве в виде Совета Союза и Совета Национальностей, а сегодня она воплощена в архитектуре Федерального Собрания России.