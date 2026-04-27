Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль столкнулся с лошадью на автодороге в Шарыповском округе Красноярского края, погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник.

"В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье вечером. По предварительной информации, на 17-м километре автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта автомобиль ВАЗ 21124, двигавшийся со стороны Ужура в сторону Шарыпово, наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.