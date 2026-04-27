Землетрясение произошло в Монголии у границы с РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,8 зарегистрирован в понедельник в западной части Монголии в понедельник в 556 км к юго-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 07:23 мск в понедельник находился примерно в 400 км от российско-монгольской границы и в 150 км от границы Монголии с Китаем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 9,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.