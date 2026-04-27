Президент подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, меняющий правила аренды причалов и объектов инфраструктуры морских портов, находящихся в государственной собственности. Закон опубликован на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Госдума приняла этот закон 14 апреля, Совет Федерации - 15 апреля.

Для причалов, на которых идет перевалка грузов, правила определения арендной платы будет устанавливать правительство, а обязательная независимая оценка рыночной стоимости, на основании отчета которой ранее определялся размер арендной платы, для них отменяется.

Закон также наделяет президента полномочиями определять порядок расчета арендной платы за государственную портовую инфраструктуру.

Ранее порядок индексации арендных платежей определяется условиями конкретного договора. Закон вводит механизм ежегодной индексации, арендодатель будет в одностороннем порядке корректировать размер платы на уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете. Арендатора обязаны уведомить об этом в течение 20 календарных дней после публикации закона о бюджете.

Согласно принятому закону, уточняется разграничение полномочий по сдаче в аренду федерального портового имущества в зависимости от того, кому подведомственны предприятия, управляющие конкретными объектами.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.