На Сахалине прошли учения по противодействию диверсионным группам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На Сахалине Росгвардия провела масштабные тактико-специальные учения силовых структур Сахалина, Приморского и Хабаровского краев, там отрабатывали штурмы по обезвреживанию вооруженных условных диверсантов на воде и суше, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Целью мероприятия стала проверка готовности территориального управления Росгвардии и взаимодействующих структур к выполнению задач при осложнении оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включал отработку четырех задач: обезвреживание вооруженных преступников на объекте водного транспорта, поиск и нейтрализация диверсионных групп, совершивших попытку проникновения на объект топливно-энергетического комплекса, специальная операция по освобождению заложников в здании и пресечение массовых нарушений общественного порядка.

В учениях задействовали помимо сахалинских подразделений, сотрудников ОМОН и СОБР из Хабаровского и Приморского краев, а также представителей региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН и Пограничного управления ФСБ.

Особое внимание уделили специфике островного региона: "бойцы спецподразделений отрабатывали действия в условиях прибрежной зоны и на сложных участках местности, слаженность действий продемонстрировали как при штурмовых операциях на суше, так и на плавсредствах", отметили в пресс-службе.

Высокую эффективность действий показало использование беспилотников и защищенных каналов связи, непрерывная передача видеоданных с мест событий позволила оперативно управлять силами и средствами.

Учения проходили под объединенным руководством командующего Восточным округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенанта Александра Решетникова и сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.

В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

 Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

 Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

 Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1927 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов