На Сахалине прошли учения по противодействию диверсионным группам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На Сахалине Росгвардия провела масштабные тактико-специальные учения силовых структур Сахалина, Приморского и Хабаровского краев, там отрабатывали штурмы по обезвреживанию вооруженных условных диверсантов на воде и суше, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Целью мероприятия стала проверка готовности территориального управления Росгвардии и взаимодействующих структур к выполнению задач при осложнении оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включал отработку четырех задач: обезвреживание вооруженных преступников на объекте водного транспорта, поиск и нейтрализация диверсионных групп, совершивших попытку проникновения на объект топливно-энергетического комплекса, специальная операция по освобождению заложников в здании и пресечение массовых нарушений общественного порядка.

В учениях задействовали помимо сахалинских подразделений, сотрудников ОМОН и СОБР из Хабаровского и Приморского краев, а также представителей региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН и Пограничного управления ФСБ.

Особое внимание уделили специфике островного региона: "бойцы спецподразделений отрабатывали действия в условиях прибрежной зоны и на сложных участках местности, слаженность действий продемонстрировали как при штурмовых операциях на суше, так и на плавсредствах", отметили в пресс-службе.

Высокую эффективность действий показало использование беспилотников и защищенных каналов связи, непрерывная передача видеоданных с мест событий позволила оперативно управлять силами и средствами.

Учения проходили под объединенным руководством командующего Восточным округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенанта Александра Решетникова и сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.