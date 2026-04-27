В Минобрнауки опровергли сообщения об отчислениях студентов для принуждения к контракту на службу в войсках беспилотных систем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев опроверг сообщения о якобы массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта для службы в войсках беспилотных систем.

"В текущем году мы получили от студентов или их родителей всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай - ни один не подтвердился", - заявил Афанасьев на межведомственном совещании в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что Афанасьев "поддержал важность личной мотивации граждан и подчеркнул, что недопустимо давление на студентов".

"Для повышения информированности студентов, их родителей, руководства вузов и общеобразовательных организаций необходимо продолжать прямой диалог между ведомствами, вузами и другими подведомственными организациями", - сказал заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что Горемыкин на совещании привёл данные социологического исследования, проведённого среди студентов, проходящих службу в войсках беспилотных систем.

""93% опрошенных уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта. 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону. Эти цифры - объективный показатель того, что военным ведомством созданы необходимые условия для качественного отбора и прохождения службы", - заявил Горемыкин.