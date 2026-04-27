В Московском энергетическом институте создан центр по комплектованию войск БПЛА

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На базе Московского энергетического института создан специализированный центр для координации работы по комплектованию войск беспилотных систем, сообщило Минобороны после межведомственного совещания, которое провел замглавы ведомства Виктор Горемыкин.

"Центр обеспечит методическую и аналитическую поддержку вузам, а также организует взаимодействие с пунктом отбора на службу по контракту по принципу "единого окна"", - говорится в сообщении.

Основной темой совещания стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки, проинформировало министерство.

"В системе ведомственного ситуационного центра сформирована "витрина данных" с информационными материалами для использования вузами. Создана рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций", - сообщило министерство.

По итогам межведомственного совещания предложено обобщить в единый перечень все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем - предоставляемые Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения и вузами.

Этот перечень предполагается разместить в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военкоматах и на сайте Минобороны России, говорится в сообщении военного ведомства.

"В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен", - заявило Минобороны.