В Курской области в результате атаки БПЛА ранен мужчина

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 35 дронов над регионом за минувшие сутки, есть пострадавший.

"В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Курскую областную больницу", - написал он в мессенджере.

Всего за сутки над регионом сбито 3 беспилотников. Кроме того, ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселённым районам. Два раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Колячек Хомутовского района повреждено остекление в двух квартирах.

В деревне 1-е Яньково Рыльского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку по территории агрофермы "Рыльская", в результате чего повреждено рукавное зернохранилище и перегрузчик.

Погибших нет.