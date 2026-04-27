В СБ РФ заявили, что перекрытие Ормузского пролива вызовет рост цен на удобрения и еду

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Перекрытие Ормузского пролива повлияет на производство минеральных удобрений и стоимость продовольствия, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Если возьмем ближневосточный кризис, в частности, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным Международного энергетического агентства, перестанет поступать порядка 10%", - сказал Шевцов журналистам в понедельник.

"Это все влияет и на производство удобрений, потому как сейчас идет посевная. Это также будет влиять и на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрение выросли, на карбамид уже почти в два раза", - сообщил он.