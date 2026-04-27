Аракчи отправился с визитом в Москву

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время встречи в Кремле 23 июня 2025 года
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отбыл в Россию, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе этого визита министр иностранных дел встретится с высокопоставленными официальными лицами Российской Федерации и обсудит двусторонние ирано-российские отношения, а также региональные и международные события", - говорится в сообщении министерства в телеграме.

В Москву Аракчи отправился в воскресенье вечером из Пакистана.

Как ожидается, главу иранского МИД примет президент РФ Владимир Путин.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию "Интерфаксу".

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил агентству IRNA, что Аракчи обсудит с президентом России последние события после временного прекращения огня между США и Ираном. По его словам, Иран и Россия придерживаются общего подхода к региональным и международным проблемам.

Визит высокопоставленного иранского дипломата в Москву состоится в рамках "тесных консультаций" между двумя странами, добавил Джелали.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман. Ожидалось, что в Пакистане у Аракчи могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

По данным иранских СМИ, Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад.

