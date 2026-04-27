Песков заявил, что Кремль сообщает о всех телефонных контактах лидеров РФ и США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что всегда информируют о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп сообщил, что продолжает общение с президентом России, но не стал раскрывать дату их последнего контакта.

"Мы даем сообщения, коллега Ушаков (помощник президента Юрий Ушаков - "ИФ") дает брифинги, где рассказывает о тех телефонных разговорах, которые были", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда был последний телефонный контакт президентов РФ и США.

Владимир Путин Дональд Трамп США Дмитрий Песков
