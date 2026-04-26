Поиск

Трамп заявил, что поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакты как с Москвой, так и Киевом для поисков решения украинского конфликта.

"Я разговариваю с обоими. Это хорошие разговоры", - сказал Трамп в воскресенье в эфире Fox News, говоря о президентах России и Украины.

При этом Трамп не стал отвечать на вопросы журналиста о том, когда в последний раз у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Президент США в очередной раз высказал мнение, что ему удастся найти решение украинского кризиса. "Надеюсь, у нас получится", - подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Ким Чен Ын отметил ключевую роль боевых успехов армий РФ и КНДР в предотвращении возрождения фашизма

ВМС КСИР перехватили два контейнеровоза из-за их связей с Израилем

Белоусов вручил ордена военным КНДР, принимавшим участие в освобождении Курской области

 Белоусов вручил ордена военным КНДР, принимавшим участие в освобождении Курской области

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Израильские власти впервые назначили посла в Сомалиленд

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

 Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

 Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1923 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов