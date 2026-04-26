Трамп заявил, что поддерживает контакты с лидерами РФ и Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакты как с Москвой, так и Киевом для поисков решения украинского конфликта.

"Я разговариваю с обоими. Это хорошие разговоры", - сказал Трамп в воскресенье в эфире Fox News, говоря о президентах России и Украины.

При этом Трамп не стал отвечать на вопросы журналиста о том, когда в последний раз у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Президент США в очередной раз высказал мнение, что ему удастся найти решение украинского кризиса. "Надеюсь, у нас получится", - подчеркнул Трамп.