В Совбезе РФ заявили, что политика Запада провоцирует вооруженные конфликты вокруг России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Попытки Запада сохранить свое доминирующее положение провоцируют военные конфликты, в том числе вокруг России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов понедельник.

"Агрессивные попытки Запада сохранить свое доминирующее положение, которые плодят войны и бедствия, (...) провоцировать новые военные конфликты и экономические катаклизмы в разных регионах мира, в том числе, к сожалению, вокруг России и других стран", - сказал Шевцов на Международной научно-практической конференции в понедельник.

"Их последствия пока еще не ощущаются в полной мере. Хотя многие государства в разных частях нашей планеты уже стали ограничивать энергопотребления и снижать производство", - сказал он.

Замсекретаря также отметил, что разжигание новых кризисов приведет к разрушению логистических цепочек, дефициту энергоносителей, удобрений, продовольствия и безработице.