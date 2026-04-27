В аэропорту Бодайбо размыло ВПП

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Иркутска задержал несколько рейсов в Бодайбо из-за того, что в аэропорту назначения размыло взлетно-посадочную. полосу, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня в аэропорту Иркутска задержаны рейсы IO151, IO9141, IO9241, IO8259 авиакомпании "ИрАэро" в Бодайбо в связи закрытием аэропорта Бодайбо из-за размытия взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Вылеты перенесены на утро вторника с учетом метеоусловий в аэропорту прибытия.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов.