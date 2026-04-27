Два человека погибли в Херсонской области в результате атак БПЛА

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Херсонской области в результате сброса боеприпасов с украинского БПЛА на жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

"В Днепрянах Новокаховского ГО (городского округа - ИФ) в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Кроме того, по словам губернатора, дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Любимовке. Ранения получили женщина и мужчина, они госпитализированы.

