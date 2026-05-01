Трое детей пострадали в Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Трое детей пострадали в Херсонской области из-за атаки украинского дрона, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в пятницу.

"В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей, произошло попадание дрона во двор жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, раненных детей госпитализировали, двоих из них доставили на лечение в Крым. Состояние третьего, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым, его направят на госпитализацию в Симферополь, как только это станет возможным.