Поиск

Путин отметил, что политическая система РФ доказала подлинную суверенность

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Политическая система России доказала свою прочность, устойчивость и подлинную суверенность, заявил президент Владимир Путин.

"Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества", - сказал Путин во время выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в понедельник.

Он подчеркнул, что на давление, угрозы и агрессивные выпады против страны российский народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство - быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне.

Президент поблагодарил депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, а также региональных парламентариев за активную политическую позицию и высокий уровень профессионализма.

"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наша уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию и наш народ. Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать – превыше всего", - сказал Путин, подчеркнув, что это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

Хроники событий
