Президент России призвал законодателей не зацикливаться на запретах и ограничениях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах, несмотря на то, что им приходится сталкиваться с беспрецедентными вызовами.

"В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться - это контрпродуктивно", - сказал он на совете законодателей при Федеральном собрании.

Он добавил, что "излишние барьеры тормозят развитие".