Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Беседа проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В миреВ Иране заявили об определенных сдвигах в первом раунде переговоров с СШАЧитать подробнее

В состав иранской делегации, помимо Аракчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил важность этой встречи. "Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман.

По данным иранских СМИ, Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад, откуда отправился в Россию.

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1933 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов