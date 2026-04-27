Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Беседа проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В состав иранской делегации, помимо Аракчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил важность этой встречи. "Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман.

По данным иранских СМИ, Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад, откуда отправился в Россию.