Поиск

В Иране заявили об определенных сдвигах в первом раунде переговоров с США

Но они окончились неудачно из-за чрезмерных требований американцев, отметили в Тегеране

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подход Вашингтона привел к провалу первого раунда переговоров в Исламабаде, хотя в процессе и намечались определенные сдвиги, заявил глава МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс", - сказал Аракчи журналистам по прибытии в Санкт-Петербург, отрывок его заявления показал иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По словам Аракчи, "это (неудача на переговорах - ИФ) произошло из-за их чрезмерных требований и неверных подходов (со стороны США - ИФ)".

"Нам пришлось провести консультации с нашими друзьями в Пакистане, чтобы обсудить существующую ситуацию", - сказал глава МИД Ирана.

Хроника 28 февраля – 27 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии

ВМС США перехватили 38 связанных с Ираном судов c начала блокады

Трамп не знает, был ли он целью стрелка

WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов