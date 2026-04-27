В Иране заявили об определенных сдвигах в первом раунде переговоров с США

Но они окончились неудачно из-за чрезмерных требований американцев, отметили в Тегеране

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Подход Вашингтона привел к провалу первого раунда переговоров в Исламабаде, хотя в процессе и намечались определенные сдвиги, заявил глава МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс", - сказал Аракчи журналистам по прибытии в Санкт-Петербург, отрывок его заявления показал иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По словам Аракчи, "это (неудача на переговорах - ИФ) произошло из-за их чрезмерных требований и неверных подходов (со стороны США - ИФ)".

"Нам пришлось провести консультации с нашими друзьями в Пакистане, чтобы обсудить существующую ситуацию", - сказал глава МИД Ирана.