Непогода начнет отступать из регионов ЦФО в среду и четверг

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Неблагоприятная погода с осадками разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя и порывистым ветром 15-20 м/с сохранится в регионах Центрального федерального округа во вторник, постепенное ослабление непогоды начнется в среду и четверг; в первых числах мая ожидается постепенное повышение температуры, сообщили в Гидрометцентре.

"Активный циклон, возникший, накануне выходных над Ботническим заливом, сначала порадовал области ЦФО кратковременным всплеском тепла, а затем обрушил снегопады и сильный ветер. 28 апреля в тыловой части циклона, медленно отступающего на северо-восток, на большей части Центрального федерального округа (ЦФО) сохранится неблагоприятная погода с осадками разной интенсивности в виде снега, мокрого снега и дождя и порывистым ветром 15-20 м/с, в отдельных районах будет отмечаться налипание мокрого снега, гололедица", - заявили в Гидрометеослужбе.

Преобладающая температура воздуха в регионах ЦФО днем будет в диапазоне минус 3 - плюс 4 градуса, а днем в северной половине 0 - плюс 7, в южной половине от плюс 4 до плюс 11.

29-30 апреля в ЦФО с отступлением циклона и ростом атмосферного давление ожидается постепенное ослабление интенсивности осадков и скорости ветра. 29 апреля пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах порывы ветра будут 12-15 м/с, температура воздуха составит ночью минус 3 - плюс 3, днем в северной половине плюс 1 - плюс 8, в южной половине плюс 5 - плюс 12.

30 апреля небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя будет только в отдельных районах, ветер ослабеет до 5-10 м/с, температура существенно не изменится.

"Численные модели прогнозируют в начале мая постепенное распространение теплого гребня с запада, что приведет к постепенному повышению температуры воздуха и сокращению отрицательной аномалии" - добавили в Гидрометцентре.