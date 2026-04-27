Путин пообещал делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия сделает все, чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете", - сказал Путин в понедельник на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, которая проходит в Президентской библиотеке в Петербурге.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В состав иранской делегации, помимо Аракчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.