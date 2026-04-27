Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ирано-российские отношения будут укрепляться, несмотря на происходящие события, для Тегерана это стратегическое партнерство на самом высоком уровне, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге.

"Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне, и таким путем мы будем двигаться", - сказал он

Министр добавил, что, невзирая на все, что происходит, ирано-российские отношения будут и далее крепнуть.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что всему миру был доказан тот факт, что "иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии, и выдержит, и выстоит в этот период времени".

"А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за усилия и поддержку Исламской Республики Иран", - сказал он.

Аракчи особо отметил, что в ходе своего первого зарубежного тура после событий вокруг Ирана он посещает РФ, чтобы "доложить обо всех событиях, которые произошли".

"Я искренне вам благодарен за то, что нашли время для нашей встречи", - сказал глава МИД Ирана.

