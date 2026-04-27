Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

"На прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана. Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, также, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения", - сказал Путин в понедельник.

Путин пожелал верховному лидеру Ирана здоровья и всего самого доброго.

Беседа с Аракчи проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В состав иранской делегации, помимо Аракчи, входят замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил важность этой встречи.

"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - заявил Песков журналистам в понедельник.

