В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе после атаки БПЛА и разлива мазута с трех участков собрали 4164 загрязненного грунта и водомазутной смеси, работы продолжаются на территории морского терминала, в устье реки и на береговой линии, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Работы продолжают непосредственно на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режима, в устье реки Туапсе - там установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды. Также круглосуточно уборка идет на береговой линии", - говорится в сообщении.

Вдоль берега центрального пляжа дополнительно установили 700 метров боновых заграждений, чтобы предотвратить растекание нефтяного пятна в море.

Кроме того, увеличена группировка сил и средств, задействованных в ликвидации, привлечены дополнительные специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАСа". Всего в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого пожара на морском терминале и попадания нефтепродуктов в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе снова подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара. Вечером 24 апреля пожар на морском терминале в Туапсе был полностью потушен.

Кубань Туапсе МЧС Краснодарский край
